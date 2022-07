L'australiano ha copiuto 33 anni e nel venerdì di Silverstone la McLaren gli ha fatto una sorpresa speciale: una torta come la scarpa di Daniel per uno shoey molto particolare. Ha bevuto da lì lo champagne come quando sale sul podio. Un momento che sembra dare anche un po' di serenità dopo i tanti rumors sul futuro del pilota. Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW