A SILVERSTONE

Prima pole in carriera per un super Sainz, che partirà davanti a tutti in Gran Bretagna. Il ferrarista, sul bagnato, fa volare la sua F1-75 in una 'pazza' sessione di qualifiche. Prima di questa, l'ultima pole della Rossa a Silverstone era stata conquistata da Alonso, altro spagnolo, nel 2012. Ma non è l'unica statistica di un sabato indimenticabile per Carlos. Domenica il GP live alle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming si NOW di Michele Merlino HIGHLIGHTS - GRIGLIA DI PARTENZA