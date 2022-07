La 24enne campionessa in carica si aggiudica il GP di casa a Silverstone e allunga in classifica: quarto successo su altrettante gare disputate in stagione. Sabato senza storia, sul podio salgono anche la finlandese Emma Kimilainen e Abbi Pulling (contratto tra le due sotto investigazione). Il campionato torna nel weekend del 22-23 luglio in Francia, a Le Castellet (diretta Sky)

