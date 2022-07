La Ferrari è tornata a vincere a Silverstone con un grande Sainz, ma fa discutere la strategia scelta negli ultimi giri dopo l'ingresso della Safety Car. Solo lo spagnolo è stato richiamato ai box per montare le gomme soft, mentre Leclerc è rimasto con le dure, chiudendo 4° . Il monegasco non ha nascosto il suo dispiacere, con il team principal Binotto che a Sky ha spiegato le ragioni della strategia ma anche i contenuti del dialogo con il suo pilota. La F1 torna tra una settimana in Austria: GP live su Sky Condividi

Un super Carlos Sainz ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 e portato la Ferrari sul gradino pù alto del podio a Silverstone. Una gara dalle mille emozioni, dove tra i temi in evidenza c'è anche quanto accaduto nel finale a Charles Leclerc dopo il ritiro di Ocon. Tutto ruota attorno a una strategia Ferrari che ha lasciato l'amaro in bocca al pilota monegasco, quarto al traguardo.

Ma cosa è successo a 12 giri dalla fine? La ricostruzione A 12 giri dalla fine, il pilota francese dell'Alpine ha avuto un guasto alla vettura: monoposto pianatata in pieno rettilineo e ingresso della Safety Car inevitabile. Quasi tutti i piloti hanno approfittato della situazione per tornare ai box e montare le gomme soft per il finale. Non Leclerc, però, lasciato in pista a differenza del compagno di squadra e rimasto con le gomme dure. Una scelta che lo ha penalizzato, avendo finito la gara dietro Sainz, Perez e Hamilton nonostante i suoi eroici sforzi di resistenza.

Leclerc: "Gara frustrante, ma sono contento per Sainz" leggi anche Leclerc deluso, ma che belle le parole su Sainz Leclerc nel post gara ha mostrato maturità, ma non ha nascoto la delusione: "Ancora una volta senza risultato nonostante io abbia fatto di tutto. Abbiamo fatto una scelta come team che per me non è stata giusta. Non sono nessuno per chiedere spiegazioni, ma è stata una corsa frustrante. Sono stato rallentato soprattutto nella prima parte, ma non voglio che la mia delusione sia il focus principale rispetto al grande risultato ottenuto da Carlos con la sua prima vittoria. Occasione persa per il Mondiale? Abbastanza ovvio".

Binotto e il dialogo con Leclerc: "Gli ho detto di calmarsi, ha fatto una grande gara" leggi anche Binotto: "Doppio pit stop? Non c'era distanza" Le telecamere, subito dopo la fine della corsa, hanno inquadrato Leclerc e il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, confrontarsi su quanto accaduto in pista. Questa la spiegazione di Binotto a Sky: "Cos'ho detto a Charles? Di calmarsi, perchè ha fatto un garone. Senza Safety Car avrebbe sicuramente vinto, era davanti e con un buon vantaggio. Ocon avrebbe dovuto scegliere un posto migliore per fermarsi. C'è amarezza per il suo risultato ma è stato frutto di circostanze esterne. Come mai non c'è stato il secondo pit stop per entrambi? Non c'era tempo, Carlos avrebbe perso più posizioni perciò abbiamo fermato quest'ultimo perchè Leclerc, che aveva gomme più fresche, avrebbe mantenuto la testa, protetto dal compagno almeno all'inizio. Speravamo che le soft montate dagli altri piloti crollassero più in fretta".

Leclerc sui social: "Sainz si merita la vittoria, io non potevo fare di più" Leclerc è poi tornato sulla gara anche con un messaggio sul suo profilo Twitter, in cui ha ribadito quanto sostenuto nell'intervista: "Ben fatto Carlos Sainz, hai realizzato un sogno di quando eri bambino, te lo meriti amico. Dal mio punto di vista sono incredibilmente deluso. Nonostante la macchina danneggiata al primo giro stavamo volando. Grandi battaglie in pista ma non potevo fare molto di più con gomme vecchie alla fine della corsa".