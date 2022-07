Con il decimo appuntamento della stagione di F1 si apre un mese di luglio che può essere cruciale per la Ferrari. A scattare dalla pole sarà lo spagnolo Carlos Sainz, che ora sogna anche il primo successo nel Mondiale. Prima fila per il leader della classifica Verstappen, poi l’altra Rossa di Leclerc. La gara della Gran Bretagna live alle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Dopo aver realizzato quello della pole, Carlos Sainz oggi va a caccia di un altro sogno: vincere il suo primo GP in carriera con la Ferrari. Lo spagnolo, che ieri ha stupito tutti centrando il miglior tempo in qualifica sulla pista bagnata di Silverstone, oggi ha la grande occasione per dimostrazione la sua forza e quella di una F1-75 che vuole provare a fermare la fuga della Red Bull e di Max Verstappen. Una vittoria dello spagnolo, inoltre, sarebbe un bel regalo per il compagno di squadra Charles Leclerc, che deve ridurre il prima possibile il gap dall'olandese. La gara della Gran Bretagna dà il via a un luglio molto intenso e forse decisivo per capire che direzione prederà il Mondiale. La gara scatta alle 16 e al momento la pioggia non sembra essere una minaccia. Sarà realmente così?