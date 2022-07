Sainz conquista a Silverstone il 1° successo della sua carriera, è il 40° vincitore nella storia della Ferrari: "È stata una gara difficile, ma le cose arrivano se continui a crederci. La squadra ha gestito tutto bene: quando mi hanno chiesto di lasciare passare Leclerc, l’ho fatto. Sapevo che avrei potuto superarlo perché avevo più grip, ma non volevo fargli perdere tempo: forse sono stato fin troppo calmo, dato che per poco non mi ha restituito il sorpasso alla curva 6"

Non è stata una gara semplice da gestire, né per te né per il muretto...

"È stata una gara veramente difficile: come è sempre successo nella mia carriera, le cose non arrivano in modo semplice, sono sempre un po' più complicate. Ma poi a un certo punto le cose arrivano se continui a crederci, se continui a lottare e non ti arrendi. Vorrei sapere dove è finito il mio passo del venerdì, dato che nelle prove libere ero il più veloce in pista, a differenza della gara. Quello che conta però è il fatto di aver vinto".

Qual è stato il momento più delicato della gara?

"Come squadra penso che abbiamo gestito bene la gara. Quando il muretto mi ha chiesto di lasciare passare Leclerc, l’ho fatto. Ho provato a fare il passo che mi avevano richiesto, ma stavo distruggendo le gomme. Così ho lasciato passare Charles e ho provato a seguirlo ero distante 3-4 secondi. Alla fine quando si è presentata l’opportunità, l’ho colta".

Il sorpasso finale su Leclerc è stato un sorpasso di orgoglio? È stata una liberazione?

"No, no, è stato un sorpasso pulito, senza cercare di fare niente di più: stavamo lottando per il primo posto, sapevo di essere io il pilota con più grip, ma non volevo buttarlo fuori pista o fargli perdere tempo. Sapevo che avrei potuto superare Charles, ma volevo che fosse un sorpasso il più pulito possibile, forse sono stato fin troppo calmo, dato che per poco non mi ha restituito il sorpasso alla curva 6".

Come festeggerai la tua prima vittoria in Formula 1?

"Non lo so, forse andremo a Maranello con tutta la squadra, sarà divertente".