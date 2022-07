Eccola qua l’anomalia del calendario: il tracciato controcorrente. Non parliamo del layout del Red Bull Ring o di altre variabili tecniche, ma del fatto che, una volta tanto, Lewis Hamilton non è il recordman del tracciato GUIDA TV Condividi

Facciamo un po’ di conti. Ci sono 22 tracciati nel calendario di quest’anno: togliamo quelli di introduzione o re-introduzione post-pandemica, Imola, Jeddah, Miami e Zandvoort, in quanto privi di storia significativa (e continuità) tra i piloti attuali e ne restano 18. Ebbene, tra questi, Hamilton è il primatista di vittorie di tutti i tempi in ben 9 di essi, anche in coabitazione con altri piloti, in 4 è il primatista tra i suoi rivali in attività, quindi ne restano ben pochi fuori dalla lista. Il primo da menzionare è Baku: in questo, teoricamente, Hamilton è il primatista, ma visto che nessuno ha vinto più di una volta, è poco rilevante. Pari e patta e passiamo oltre.

Il secondo è un osso duro per Hamilton, da sempre: Melbourne. Qui vi ha vinto due volte, contro le 3 di Vettel, migliore tra i piloti in attività, e le 4 di Schumacher, recordman della pista. Il terzo è un’altra roccaforte di Vettel: Singapore, circuito in cui non ha caso vi ha colto la sua ultima vittoria a tutt’oggi nel 2019. 5 successi per lui, record di tutti i tempi: Lewis è a una lunghezza.

E veniamo alle anomalie vere e proprie: i due circuiti in cui Max Verstappen è il primatista di tutti i tempi, e Hamilton lo guarda dal basso. Il Red Bull Ring è il primo: sono 4 le sue vittorie qui, unico circuito in cui ha ottenuto questo bottino, e record per il tracciato di Spielberg. Eh sì, perché quello di Max non è un record solo per il “piccolo” Red Bull Ring o A1 Ring da 4,3 km, ma lo è anche estendendo la storia a quando il circuito si chiamava Osterreichring, ed era lungo quasi 6 km. Il miglior rivale di Verstappen a Spielberg è Alain Prost, che ottenne tre vittorie all’Osterreichring nell’era turbo: 1983, 1985 e 1986.