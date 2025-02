Il pilota britannico risponde in italiano alla prima domanda a Sky Sport: "Sono emozionato, felice e orgoglioso di essere qui". Poi su Leclerc e la macchina: "Abbiamo già una bella amicizia, mi piace vedere come lavora. È pazzesco pensare che io sia davvero in Ferrari, qui è diverso rispetto ad ogni altro team". Tutti i Gran Premi della stagione 2025 sono in diretta esclusiva Sky o in streaming su NOW DA INSIDER - L'EFFETTO HAMILTON SU LECLERC: DI IVAN CAPELLI

Una nuova avventura per il sette volte campione del mondo è pronta a iniziare. Anzi, è incominciata proprio in questi due giorni, col primo giorno in pista con la nuova SF-25. Prima la presentazione della nuova livrea, un rosso più acceso e un tocco di bianco. Dunque tutte le nuove caratteristiche tecniche della macchina più filming day e shakedown a Fiorano. Prossima tappa i test del Bahrain dal 26 al 28 febbraio, mentre il Mondiale scatterà nel weekend del 14-16 marzo in Australia. Queste le prime parole di Hamilton a Sky Sport.

Come si sente? (In italiano) "Sono ancora molto emozionato e sono felice. E orgoglioso. Mi sto divertendo alla grande". Come va la macchina? "La macchina va bene" - dice Hamilton sempre in italiano, poi prosegue in inglese: "È ancora presto e non posso ancora dire tanto, ma oggi non abbiamo avuto problemi. Nel pomeriggio è stata la prima volta che ho guidato una Ferrari, è una cosa ancora difficile da credere. Sto cercando di godermi ogni singolo momento, essere presente ogni giorno con questo team leggendario. E sto imparando ogni giorno, è bello". LA SCHEDA Dal pull-rod alle pance, come cambia la Ferrari

Quanto si è sentito a suo agio sulla Ferrari rispetto alla Mercedes? "E' tutto molto diverso, dal momento in cui indossi la tuta, entri nel garage, abbassi la visiera ed entri in macchina… tutto è emozionante ed entusiasmante. Se pensi alla storia, al passato di questa scuderia; da ragazzino per me era un sogno poter correre per la Ferrari. È pazzesco pensare che stia davvero succedendo, a volte devo ancora pizzicarmi".

Come sta andando il feeling con Leclerc? "E' fantastico. Mi piace tantissimo lavorare con lui, credo che abbiamo già costruito una bella amicizia. Anche prima parlavamo tanto, dalla musica alla moda, e andavamo già molto d'accordo. L'ambiente lavorativo è fantastico, mi sta piacendo vedere come lavora lui, qui Charles ha tanta esperienza, è ben amalgamato. Io ce la sto mettendo tutta per farlo a mia volta e per ambientarmi al meglio". Leclerc ci ha detto che sta vincendo lei a scacchi? "E' vero, siamo tre a due per me (ride, ndr)". il video Leclerc-Hamilton, comincia la sfida… a scacchi