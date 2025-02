Geniali come sempre i tifosi della Ferrari, che fin dalle prime ore dall'alba hanno preso d'assalto la pista di Fiorano per i primi chilometri della SF-25: tra striscioni e bandiere, è spuntato anche il santino di Lewis Hamilton in formato cover per smartphone! Il Mondiale scatta a marzo in Australia e sarà tutto live Sky e in streaming su NOW

FERRARI A FIORANO PER LO SHAKEDOWN: SEGUI IL LIVE