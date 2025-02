Il pilota della Rossa a Sky Sport: "Il feeling con la machina è stato buono. Amo quello che faccio ma soprattutto amo la Ferrari, vincere il titolo qui sarebbe assolutamente incredibile. Io e Hamilton coppia più bella? Quella in rosso lo è sempre. L'obiettivo normale è sempre quello di vincere, deve esserlo in Ferrari". Tutti i Gran Premi della stagione 2025 sono in diretta esclusiva Sky o in streaming su NOW DA INSIDER - L'EFFETTO HAMILTON SU LECLERC: DI IVAN CAPELLI

La presentazione della nuova livrea, un rosso più acceso e un tocco di bianco. Poi tutte le nuove caratteristiche tecniche e via in pista, a Fiorano, per filming day e shakedown. Sono stati questi i primi due giorni della nuova SF-25 verso il prossimo Mondiale. Prossima tappa i test del Bahrain dal 26 al 28 febbraio, mentre il Mondiale scatterà nel weekend del 14-16 marzo in Australia. E come sempre sarà tutto live su Sky. Di questo (e non solo) ne ha parlato Charles Leclerc a Sky Sport.

Ha seguito Hamilton nel pomeriggio? "Ho lasciato stare il cronometro nel pomeriggio, sono andato a dormire anche perché sono rientrato da Londra alle quattro e mezza del mattino e, alle sette e mezza, ero in pista per il primo meeting; quindi ero uno po' stanco. Ma ho seguito a distanza". Ha trovato quello che voleva sentire in questi giri? "Sì, a me piacerebbe sempre sentire di più, soprattutto in una giornata così, così importante e con così tanto entusiasmo. Di buono è che non ci sono state sorprese brutte; un feeling sbagliato o numeri che non ci aspettavamo, questo non è successo. Ed è positivo. Poi andare oltre a questo commento è difficile, per ora. Il feeling sicuramente è stato buono. L'ambiente, poi, incredibile. C'era della follia intorno alla pista, è stato emozionate come sempre". la scheda Dal pull-rod alle pance, come cambia la Ferrari

Da Londra ha detto di aver lavorato "come un animale" in inverno. Non si è mai sbilanciato così sul titolo, quanta voglia c'è di vincere il Mondiale? E quanti chili ha preso… di muscoli ovviamente? "Io prendo solo muscoli (ride, ndr), ma non tantissimi alla fine, forse uno o uno e mezzo. Ma alla fine noi siamo sempre molto limitati nel salire di peso, c'è un peso da rispettare. Sicuramente ho spinto tanto. Dire che non mi sia mai sbilanciato così tanto sul Mondiale non è vero, la mia voglia di diventare campione del mondo è sempre stata la stessa. Amo quello che faccio ma soprattutto amo la Ferrari, vincere il titolo qui sarebbe assolutamente incredibile. Sto provando a fare di tutto per riuscirci il più velocemente possibile e spero che questo sia l'anno giusto. Sicuramente abbiamo lavorato molto bene, ma non solo io, tutti nel team hanno lavorato come dei matti per arrivare ai primi test il più pronti possibile. Tanti giorni al simulatore, tanti giri, tutto è stato utile".

Chi ha vinto a scacchi ieri con Hamilton? Siete la coppia più bella del mondo della F1 2025? "A scacchi ne ha vinte due lui e una io, ma parlando solo di ieri. Nel complesso penso siamo tre a due per lui. Coppia più bella? Quella in rosso è sempre la coppia più bella. Anche la più forte? Beh, questo lo dobbiamo dimostrare in pista, sicuramente Lewis lo ha dimostrato abbastanza in passato. Io sto lavorando per dimostrarlo". il video Leclerc-Hamilton, comincia la sfida… a scacchi