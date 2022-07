A Silverstone altro episodio di rabbia via radio del giapponese dell’AlphaTauri per il contatto al tornantino "Village". Helmut Marko, consulente della Red Bull di cui il team di Yuki è satellite, ha parlato del ricorso a uno piscologo. E il pilota nella conferenza in Austria: "Vero, sto lavorando con questa persona da qualche gara. Però non so come stia andando... visto quanto accaduto". Il GP d'Austria è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV - LA CONFERENZA PILOTI