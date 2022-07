Alla fine è arrivata la penalità per il pilota messicano della Red Bull per aver oltrepassato i limiti della pista nel suo ultimo tentativo di giro veloce nel Q2. Aveva chiuso quarto, ora nella Sprint partirà 13° (si ritorna al suo ultimo tempo valido). La gara sui 100 Km in Austria è in diretta sabato alle 16.30, domenica GP alle 15: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

