Verstappen si prende la pole nel venerdì d'Austria davanti alla marea oranje: "Sono contento della pole ma so che è sabato e domenica che si fanno i punti. Abbiamo una grande macchina. Tifosi? Sono incredibili".

Magia di Verstappen. Con un ultimo giro pazzesco in 1:04.984, il pilota della Red Bull conquista la pole position e scatterà davanti a tutti nella Sprint di sabato. Davanti a Leclerc e Sainz. Ma non è stato un traguardo facile: "Con una lunga interruzione (dovuta alle due bandiere rosse Mercedes, ndr) non è mai semplice, le gomme sono difficili da portare in temperatura, mentre la pista scende di temperatura, e cambia anche il vento. Questa è una pista impegnativa, non ci sono tante curve ma sono complesse. Sono contento della pole, ma so che è sabato e domenica che si fanno i punti".