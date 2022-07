Cesare Cremonini, Imola nel cuore

“Mi distraggo solo perché vedo le persone entrare e mi emoziono. Perdonatemi. La domanda era?” Lo sguardo di Cesare è rapito dalla pista , dove il fiume di gente scorre inarrestabile. Manca poco più di un’ora all’inizio dello show, ma l’autodromo Dino ed Enzo Ferrari non ne ha ancora abbastanza, continua ad accogliere fans entusiasti di vivere l’ultima speciale serata di un tour straordinario che si sublima a Imola, tempio di sport e motori che ha raccontato imprese storiche e gare indimenticabili. E anche dolori insopportabili come la morte di Ayrton Senna, quel maledetto 1 maggio 1994 : “Ero presente quel giorno, ero con mio papà a vedere il Gran Premio. Quindi ricordo in maniera fortissima quell’evento così doloroso e sconvolgente per tutti. Non avrei mai immaginato di cantare un giorno un pezzo che dice ‘da quando Senna non corre più’ proprio qui, davanti a 70 mila persone”.

La passione per lo sport

Cremonini ha sempre descritto nelle sue canzoni la passione per lo sport, tratteggiandone con la sua sensibilità e il suo stile unico l’intrinseca poesia: “Il connubio sport-musica è ormai consolidato in me da anni. È una cosa che percepisco come parte della mia poetica”, e quest’estate la sua musica ha riempito gli stadi di magia: “Sport e musica Sono entità di passione collettiva in cui tante diversità riescono a unirsi in un tifo o un’emozione sconvolgente “. Otto date, tutte sold out, con il gran finale in circuito. Manca sempre meno all’ultimo live di Stadi 2022. Cesare è tranquillo, si diverte a comporre una super band fatta di sportivi, si riempie gli occhi delle persone che continuano ininterrottamente ad arrivare per lui. La domanda era sul futuro, ma: “È impossibile sapere quello che sarai dopo concerti come questo”.