Via al weekend del GP di Imola. Oggi le qualifiche, mentre domani torna la Sprint. Se ne disputeranno tre nel 2022: dopo il GP dell'Emilia Romagna, toccherà a Red Bull Ring (GP d'Austria) e Interlagos (GP del Brasile). Ma rispetto ai test dello scorso Mondiale, è cambiato qualcosa: facciamo un ripasso prima di scendere in pista! Il GP del Made in Italy live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in tempo reale su Skysport.it

VIDEO: L'ANALISI DEL CIRCUITO - GUIDA TV: IL GP IN DIRETTA SU SKY