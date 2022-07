Vince la Sprint in Austria e sul circuito di casa della Red Bull al campione del mondo tocca il giro d'onore su una macchina molto particolare. Boato dei tifosi olandesi, come sempre presenti in maniera massiccia a Spielberg (50 mila presenze in tutto il weekend). E c'è pure un piccolo incidente per Max: perde il cappellino... Il GP d'Austria domenica alle 15 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT - GRIGLIA DI PARTENZA - CLASSIFICHE