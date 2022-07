L'analisi sulle gomme e le previsioni per domani

"I primi sei-sette giri sono stati per lo più per conservare le gomme fino alla fine - ha detto Leclerc a Sky Sport -, e la strategia ha funzionato; verso la fine le sentivo bene. Peccato aver perso un po' di tempo nella battaglia all'inizio con Sainz, ma della gestione gomme sono contento, quindi per domani tutto è possibile. Come definire la sfida con Sainz? Hard racing, dura. Divertente, anche se avrei voluto farla con Max davanti per il primo posto, spero che io e Sainz la potremo avere anche domani ma per la vittoria. Perso un po' di tempo lì? Io provavo a gestire le gomme nel migliore dei modi, forse abbiamo perso tempo, ma non so se si sarebbe potuto fare di più. Coi se e i ma non si fa nulla. Domani c'è da dare tutto. E c'è il passo per battagliare con la Red Bull".