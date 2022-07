Una nota della Formula 1 denuncia episodi tra tifosi spiacevoli durante il weekend di Spielberg: "Comportamenti inaccettabili e che non saranno tollerati". Ricordiamo anche il pessimo boato antisportivo dopo l'incidente di Hamilton nelle qualifiche. Il GP è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW



GP AUSTRIA, ULTIME NEWS VERSO LA GARA