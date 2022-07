Il team principal della Ferrari analizza la gara del monegasco: Ha capito di dover mettere in crisi Verstappen sin dai primi giri, che avrebbe dovuto spingerlo, da subito per fargli usurare le gomme. È stata una scelta giusta, frutto del lavoro del team". E su Sainz: "Dovremo analizzare cosa è successo a Carlos. Peccato, ha mandato in fumo una potenziale doppietta che era alla nostra portata". Il Mondiale torna il 24 luglio con il GP di Francia HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE Condividi

"Penso che gli aspetti positivi di oggi siano tanti, a partire dalla vittoria. Sono felice per Charles, era importante per lui, ha fatto una gara fantastica". Mattia Binotto, team principal della Ferrari, commenta così il successo di Leclerc in Austria. "Abbiamo fatto 2 successi consecutivi in 2 fine settimana - ha aggiunto - prima Silverstone e ora in Austria, ci lascia ben sperare per le prossime. Il team ha lavorato molto bene sulla preparazione delle vetture, sul bilanciamento e sul degrado gomme e credo che oggi si sia visto. I pit stop, i meccanici. Tutto l'insieme. Questa è la parte positiva che ci deve far sorridere".

"Non ci aspettavamo di essere così forrti" "Non ci aspettavamo di essere così forti oggi. Ieri abbiamo avuto la sensazione di aver qualcosa in più di loro, ma non così tanto. Poi bene, a volte le cose cambiano, i piloti che studiano di notte i dati della gara sprint per capire come usare ancora meglio le gomme. Tra ieri e oggi Charles ha capito di dover mettere in crisi Verstappen sin dai primi giri, non prendere margine per poi spingere dopo. Ha capito che avrebbe dovuto spingerlo, forzarlo sin da subito per fargli usurare le gomme. E' stata una scelta giusta, frutto del lavoro fatto assieme agli ingegneri e sicuramente questo risultato fa molto piacere".