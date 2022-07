Leclerc trionfa in Austria e dice: "Gran bella gara, ho avuto un problema all'acceleratore ma ce l'ho fatta. Vincere necessario per dimostrare che la macchina ha il passo". Il Mondiale torna nel weekend del 24 luglio con la gara in Francia: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Leclerc trionfa in Austria, terzo successo personale e secondo di fila per la Ferrari, che qui non vinceva dal 2003. Tre sorpassi su Verstappen e qualche brivido nel finale: "È stata una gran bella gara - dice Charles dopo la bandiera a scacchi -, il passo c'era. All'inizio c'è stata una bella lotta con Verstappen. Poi è stata dura: avevo problema all'acceleratore. Si sbloccava al venti-trenta per cento, sapevo che non era il motore, ma era proprio il pedale che mi dava sensazioni bizzarre. Prima non riuscivo a tirarlo su, poi non tornava a zero, ma sono riuscito ad arrivare a fine gara".