Non sappiamo ancora cosa sia accaduto tecnicamente, ma il finale del GP d'Austria è stato da brivido per Leclerc. Ha dovuto domare l'acceleratore che restava aperto. Quando arrivava in curva 4, ma in generale il problema era pù "fastidioso" in quelle lente, la farfalla restava aperta del 20-30%. Cosa vuol dire? Che la macchina spingeva sempre, anche quando era necessario l'esatto opposto. Il Mondiale torna nel weekend del 24 luglio in Francia: diretta Sky

