Non uno, non due ma tre sorpassi. Leclerc parte dietro ma super Verstappen. L'olandese torna per due volte in testa dopo le soste ai box per entrambi, ma ogni volta è il ferrarista ad avvicinarsi, tallonarlo e passarlo. Tenendo poi la testa fino alla fine e vincendo il Gran Premio. Riviviamoli col commento di Carlo Vanzini

