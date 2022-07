Lo spagnolo torna sull'episodio che lo ha costretto al forfait: "Ero in un buon momento, se fosse arrivato il secondo posto avrei preso ritmo, è un po' la storia della mia stagione". Il Mondiale torna nel weekend del 24 luglio con la gara in Francia: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Giro veloce, Verstappen nel mirino: Sainz era pronto per agguantare il secondo posto lanciando la Ferrari verso la doppietta. Poi i problemi, è costretto a fermarsi, le fiamme avvolgono la sua macchina : "Sapevo che c'era del fuoco - dice Sainz -, il problema è che non arrivava nessuno a fermare la macchina che stava andando indietro. Se non fossero arrivati subito sarei saltato fuori dall'auto. Duro colpo per il Mondiale? Abbiamo avuto altri problemi durante la stagione ma è anche vero che la macchina è veloce, oggi sarebbe stata una doppietta facile . Ci sono dei lati positivi".

"È la storia della mia stagione"

Ma Sainz non può nascondere una profonda amarezza: "È un po' la storia della mia stagione, ero in un buon momento: quasi vinto a Monaco, quasi vinto in Canada, primo a Silverstone, fosse arrivato il secondo posto mi avrebbe messo in lotta per il campionato e dato ritmo".