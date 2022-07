Il Mondiale è in Austria, alle 15 scatta la gara del Red Bull Ring. Pioggia nella notte e anche durante la gara di Formula 3. Verstappen davanti a tutti, poi Leclerc e Sainz con le Ferrari che proveranno a vincere una gara dove l'ultimo trionfo rosso è del 2003. Il GP è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Sta per essere scritto un nuovo capitolo della sfida tra Ferrari e Red Bull. E' il giorno del GP d'Austria, undicesima prova del Mondiale 2022 che già ieri con la Sprint ha consegnato i primi punti del weekend. Ha vinto Max Verstappen, che dunque in gara scatterà davanti a tutti. Le Ferrari però sono lì e pronte a dare a battaglia con Charles Leclerc in prima fila e Carlos Sainz subito dopo. Da tenete d'occhio il meteo, con la pioggia caduta per tutta la notte e anche durante la Feature Race di Formula 3. La gara del Red Bull Ring è in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW. Il via alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e gli interventi di Roberto Chinchero.