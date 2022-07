Undicesimo GP della stagione di Formula 1, con la Red Bull di Verstappen che dopo la vittoria nella Sprint parte davanti a tutti in gara. Ma le Ferrari sono lì in agguato. Come sarà andata a finire a Spielberg? Qui tutto il programma delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207).. Il Mondiale tornerà il 24 luglio in Francia

Il GP d'Austria su skysport.it: highlights, news, interviste

Per chi non è riuscito ad essere davanti alla tv per la diretta della gara, nessun problema: è possibile seguire il GP del Red Bull Ring dalla prima all'ultima curva anche da uno smartphone o da un tablet: con SkyGo e la possibilità di guardare l'evoluzione del Gran Premio direttamente sul proprio dispositivo in tempo reale. Con skysport.it, attraverso la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai protagonisti del Mondiale. Al termine della gara i video dei momenti più importanti: sorpassi, incidenti e pit-stop con una serie di contenuti in alta definizione per vivere e rivivere le emozioni della F1 come mai prima d'ora. Su skysport.it anche un'altra novità: una pagina speciale con il gradimento da parte dei social network verso piloti e team: tutto in tempo reale, gp dopo gp (clicca qui).