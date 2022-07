Guai Ecclestone, incriminato per frode fiscale

L'ex patron della Formula 1 è stato incriminato per frode fiscale in Gran Bretagna in relazione a beni per 400 milioni di sterline detenuti all'estero e non dichiarati al fisco

Bernie Ecclestone, 91enne ex patron della Formula 1, è stato incriminato per frode fiscale in Gran Bretagna in relazione a beni per 400 milioni di sterline detenuti all'estero e non dichiarati al fisco. Lo ha riferito il direttore del servizio investigativo anti-frodi dell'erario e delle dogane (Hmrc), spiegando che Ecclestone dovrà rispondere del reato di false attestazioni. L'incriminazione rientra in una lunga indagine internazionale, hanno spiegato gli inquirenti.