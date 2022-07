Grande gioia per la favolosa vittoria di Leclerc, ma guadando alla gara di Sainz è chiaro che a Maranello l'obiettivo sia quello di tornare ad avere delle gare pulite. E si sta lavorando sull'affidabilità. Peccato per quanto avvenuto a Carlos al Red Bull Ring, ma è una variabile che c'è quando spingi per lottare per il Mondiale. La F1 torna il 24 luglio in Francia: diretta Sky

