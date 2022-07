L'incidente di Zhou visto dalla tribuna. VIDEO

Formula 1

Era il febbraio del 2016 quando il sistema halo ottenne l'approvazione dei piloti per la sua introduzione in F1: si basa su due grandi montanti che partono dal retro dell'abitacolo e si uniscono sulla parte anteriore. Il dibattito sul suo impiego divenne più acceso dopo l'incidente a Jules Bianchi e in questi anni si è rivelato più volte decisivo: l'ultima ieri nel maxi incidente che ha coinvolto in particolare Zhou LO SPAVENTOSO INCIDENTE A SILVERSTONE. FOTO E VIDEO

HALO DECISIVO PER ZHOU - Il Gp di Silverstone ha regalato tantissime emozioni, ma anche attimi di paura proprio nelle sue fasi iniziali. Un maxi incidente in partenza, con Russell che tocca in partenza e perde il controllo della Mercedes, finendo per infilarsi sotto l'Alfa Romeo di Zhou. Quest'ultima si ribalta e finisce fuori dalla curva 1 sottosopra, finendo per tamponare a catena Ocon, Albon e Tsunoda. È proprio l'halo a salvare l'incolumità del pilota cinese