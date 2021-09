1/6

HALO DECISIVO PER HAMILTON - L'incidente tra Hamilton e Verstappen non è stato solo clamoroso per il GP d'Italia e per certi versi spettacolare. Ma ha messo ancora una volta alla luce l'importanza del sistema di sicurezza halo. Ricordiamo cos'è, come è composto e come funziona.

Il VIDEO dell'incidente tra Hamilton e Verstappen a Monza