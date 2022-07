Un casco davvero speciale per il pilota della Ferrari, con foto che ricordano due persone fondamentali nella sua storia e che purtroppo non ci sono più: papà Hervé e Jules Bianchi. Non manca anche un messaggio importante oltre all'hashtag #essereferrari: "No war". Tutto il weekend in Francia live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

IL VIDEO DEL CASCO DI LECLERC - GP FRANCIA, LA DIRETTA DELLE LIBERE