Per migliorare il "cooling", quindi il raffreddamento per i piloti all'interno della monoposto, la Mercedes ha cambiato qualcosa sulla W13: aumentata la sezione delle due aperture presenti sulla punta del "naso". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

