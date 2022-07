Verstappen: "È mancato il giusto bilanciamento"

Verstappen chiude con secondo e terzo tempo nelle prime due libere e dice: "Non siamo riusciti a trovare il bilanciamento che speravamo. Nel resto del weekend cercheremo di essere più vicini rispetto ad oggi. Perez: "Non mi sento molto a mio agio". Tutto il weekend in Francia live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Libere del venerdì rosse. A Leclerc le prime, a Sainz le seconde. Verstappen - leader del Mondiale - le chiude rispettivamente col secondo e terzo tempo, e poi analizza le difficoltà incontrate: "È stato difficile per noi nelle Libere 2 - le sue parole -, non siamo riusciti a trovare il bilanciamento che speravamo, però stiamo provando alcune cose nuove per la macchina, esamineremo tutto per domani, cercheremo di essere più vicini rispetto ad oggi". Tema gomme: "Con questo caldo sono davvero difficili da valutare, però sapevamo che ci sarebbe stato del lavoro da fare in questo senso. Problemi come in Austria di degrado? Non saprei, è difficile fare il paragone, ma comunque è una pista molto dura per le gomme. In generale sarebbe servito qualche giro in più per capire meglio la situazione".