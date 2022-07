Rosse sempre al comando al termine delle due sessioni del venerdì, con Sainz che ha migliorato il tempo ottenuto da Leclerc nelle FP1. Segnali positivi, anche se lo spagnolo sconterà almeno 10 posizioni in griglia (centralina sostituita, oggi la Power Unit?). Intanto la Red Bull fatica, soprattutto con Perez. Tutto il fine settimana di Le Castellet live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV Condividi

Coraggiosa, veloce e a due punte: è la Ferrari che si è mostrata fin da subito al Paul Ricard. A migliorare, e non di poco, il miglior tempo di Charles Leclerc delle libere uno ci ha pensato infatti Carlos Sainz. Lo spagnolo è persino riuscito a scendere sotto il tempo di Verstappen del 2021 ed è la prima volta che succede a queste monoposto a effetto suolo. Ma il fine settimana di Sainz è già segnato dalle penalità che dovrà scontare in griglia di partenza domenica. Per ora dieci posizioni per la sostituzione della centralina, la terza, che diventeranno di più e che lo costringeranno a partire dal fondo quando verrà montata anche nella sua totalità la quarta Power Unit.

La rimonta dello spagnolo non sarà certo una passeggiata ma i motivi per sorridere dopo la prima giornata di lavoro in pista sono più d’uno in casa Ferrari: assetto, grip e bilanciamento sono stati ottimi fin da subito, come le simulazioni del giro da qualifica. Tutte cose in cui stanno invece faticando per ora gli avversari della Red Bull.