Il pilota Red Bull dopo il secondo tempo alle spalle di Leclerc: "È stato un po' più complicato di quanto avrei sperato, ma abbiamo comunque una buona macchina per la gara. Due contro uno in gara? Se avremo il passo potrebbe essere uno strumento potente". Perez: "Fatto una bella rimonta". Il GP di Francia live domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Secondo dietro a Leclerc, il leader del Mondiale Max Verstappen chiude in 1:31.176 e si deve accontentare della seconda piazza in griglia dopo le qualifiche. La sua analisi: "Abbiamo provato tutto quello che potevamo per avere la migliore macchina possibile - ha detto a Sky Sport -, spero che sarà sufficiente. Abbiamo più velocità di punta ma fatichiamo nelle curve. Due contro uno in gara? Se avremo il passo potrebbe essere uno strumento potente". E ancora: "Nel complesso penso ci mancasse qualcosa in termini di aderenza - ha detto poco dopo il Q3 in pista -, è stato un po' più complicato di quanto avrei sperato, ma abbiamo comunque una buona macchina per la gara. Speriamo che domani possa essere una giornata a nostro favore. Siamo veloci in rettilineo e dovremo sfruttare questo nostro punto di forza. Aspettative sul Gran Premio? Farà anche più caldo, e sicuramente le Ferrari sono molto veloci".