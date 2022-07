Successo del pilota del team Carlin a Le Castellet. In classifica Drugovich è sempre leader con 39 lunghezze di vantaggio su Pourchaire e 42 su Sargeant. Domenica mattina alle 9.30 la Feature Race: live su Sky Sport F1 (canale 207) Condividi

Il sabato di Le Castellet vede Liam Lawson sul gradino più alto del podio al termine della Sprint Race. Il pilota del team Carlin vince davanti a Daruvala (Prema) e Pourchaire (ART).

Ancora Logan Sargeant (Carlin) è parso nel venerdì delle libere e delle qualifiche il pilota più in fiducia, fra quelli che -punti e risultati alla mano- possono legittimamente aspirare al momento alla lotta per conquistare il titolo della categoria. Poco fa che per effetto del regolamento e della inversione dei primi dieci tempi, nella sprint race gli tocchi di partire dalla quinta fila. In prima si posizionano Daruvala (il migliore dei piloti Prema, visto che Hauger è stato costretto a fermarsi anzitempo e non è andato al di là della 18a piazzola) e l’altro pilota del Team Carlin Lawson. Il leader del campionato Drugovich (MP) occupa una prudente terza fila, che resterà tale anche nello schieramento della Feature race domenicale, accanto all’altro competitor designato, il francese Théo Pourchaire (ART), apparso un po’ sottotono nella prima giornata del fine settimana transalpino. Al giro di formazione non prendono parte Novalak (MP), Fittipaldi (Charouz) e Verschoor (Tident), le cui monoposto non si avviano, costringendo i team a riposizionarle in pit lane.

Allo spegnimento dei semafori è subito lotta per la leadership della corsa, la cui durata ridotta 21 giri non prevede soste. Drugovich parte benissimo e sale in terza posizione, poi viene risucchiato da Lawson e Pourchaire che lo sorpassano. In testa va Daruvala (Prema) dopo un aspro confronto con Armstrong (Hitech). Al 4° giro Lawson sorpassa Armstrong con cattiveria e si pone all’inseguimento del leader. Al decimo giro Fittipaldi si gira nella chicane, va a colpire Mehri prima e Cordeel poi e si ferma n mezzo alla pista. Safety Car. Vantaggi neutralizzati.