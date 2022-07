Hamilton: "Quest'anno mai così vicino a vincere"

Il sette volte campione del mondo ha festeggiato il suo trecentesimo GP in carriera con un secondo posto: "Vedevo chi mi era davanti, non siamo mai stati così vicini quest'anno. Sicuramente andremo in Ungheria con una mentalità positiva"

Trecento Gran Premi, solo altri cinque piloti c'erano riusciti nella storia. Schumacher, Barrichello, Button, Alonso e Raikkonen. Il miglior piazzamento nella gara del traguardo fu un ottavo posto (di Alonso), e nessuno è mai riuscito a vincere un GP. Hamilton… quasi. Secondo, miglior risultato stagionale e quinto podio, quarto di fila: "Oggi ero più vicino che mai alla vittoria - ha detto il sette volte campione del mondo -, riuscivo a vedere chi mi stava davanti, all'orizzonte. Non siamo mai stati così vicini quest'anno. Il nostro passo gara non era tremendo, nemmeno forte come il loro ma è comunque un buon risultato. Ero venuto qui sperando di avvicinarmi, spero ora che la prossima pista si addica di più alla nostra macchina. Sicuramente andremo in Ungheria con una mentalità positiva". "La gara è stata difficile - aveva detto a fine gara alla F1 -, ho avuto dei problemi. Il team ha fatto un lavoro fantastico per l'affidabilità, devo fargli le mie congratulazioni. Ma battere Ferrari e Red Bull sarà dura".