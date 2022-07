Matteo Bobbi analizza l'incidente di Charles Leclerc durante il GP Di Francia a Le Castellet: "Questi errori fanno parte della costruzione di un bagaglio necessario per arrivare il prossimo anno ancor più preparato". Domenica si torna in pista all'Hungaroring, in diretta esclusiva su Sky Sport F1

L'INCIDENTE DI LECLERC: VIDEO E FOTO