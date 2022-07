GP Ungheria, gli orari del prossimo weekend

Dopo Le Castellet, la Formula 1 si sposta all'Hungaroring per il secondo weekend di gara consecutivo. Leclerc cerca il riscatto in un circuito dove non è mai salito sul podio. Gli orari delle sessioni, tutte in diretta esclusiva su Sky Sport F1

Archiviato il GP di Francia, la Formula 1 tornerà subito in pista nel prossimo weekend all'Hungaroring con il GP d'Ungheria, tredicesimo appuntamento della stagione. Leclerc avrà subito una chance per dimenticare la gara Le Castellet, conclusa a muro dopo 18 giri per via di un errore, quando era in testa al gran premio. Il monegasco non è mai salito sul podio in Ungheria, circuito dove la Ferrari non vince dal 2017 (in quel caso doppietta Vettel-Raikkonen). L'Hungaroring è un tabù anche per Max Verstappen: il leader del mondiale (+63 su Leclerc) non ha mai vinto sul circuito ungherese.