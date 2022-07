Cambio nel calendario della W Series: il campionato femminile correrà sul circuito di Marina Bay, a Singapore, per la prima volta nella sua storia dal 30 settembre al 2 ottobre. Sostituirà il Gran Premio del Giappone a Suzuka, che è stato cancellato per problemi organizzativi

La W Series non farà tappa a Suzuka il prossimo 7-8 ottobre. Il Gran Premio del Giappone, che avrebbe dovuto ospitare anche il circuito femminile in parallelo alla Formula 1, è stato cancellato per problemi organizzativi. Al suo posto in calendario è stato inserito il Gran Premio di Singapore: il campionato W Series correrà per la prima volta nella sua storia sul circuito di Marina Bay dal 30 settembre al 2 ottobre.