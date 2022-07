Vettel lascerà F1 al termine di questa stagione: 16 anni nel Mondiale e 4 titoli vinti. Sui social e nella conferenza di Budapest, il pensiero dei colleghi è stato unanime: "Un'ispirazione per tutti". Ma non solo, in molti lo hanno definito come una delle persone più dirette e sincere nell'affrontare questioni delicate, come la sicurezza dei piloti. Commovente Hamilton: "Ti voglio bene, amico". Da tutti l'augurio per un futuro felice. Tutto il weekend del GP d’Ungheria live su Sky, in 4K e in streaming su NOW