Chadwick l’imbattibile, è caccia all'en plein

Semplicemente imbattibile. Nemmeno una penalità in qualifica ha fermato Jamie Chadwick, capace in Francia di centrare il quinto successo in 5 gare nelle W Series 2022. Contando le ultime due dell’anno scorso fanno 7 vittorie consecutive. Impressionante. Al Paul Ricard la striscia sembrava poter interrompersi: dopo aver ottenuto la pole la britannica è stata penalizzata di due posizioni per aver oltrepassato la linea bianca all’uscita della pit lane: costretta a partire terza, circondata da avversarie che, a differenza delle gare precedenti, sembravano avere la velocità per darle fastidio, stavolta la vittoria non era affatto scontata. E invece la regina delle W Series ci ha messo tre curve per riprendersi il primato: prima passando al via la spagnola Marti e poi sorprendendo l’olandese Visser con un sorpasso fantastico all’esterno in curva 3: da lì in poi è stata gestione: mentre dietro le avversarie si davano battaglia con duelli spettacolari, lei si involava verso la cinquina.

L'impossibile semra possibile

E subito ora arriva l’occasione per mettere la sesta, in Ungheria. A questo punto il nuovo obiettivo della Chadwick potrebbe essere quello di vincerle tutte. Impresa difficilissima, mai centrata da nessuno nei principali campionati in monoposto (F1, F2, F3 e Indycar). L'unico ad avvicinarsi, anche perché le gare erano poche, il grande Alberto Ascari, che ne vinse 6 su 8 nel mondiale di F1 1952 (e a una non partecipò). Jamie è a metà dell’opera visto che mancano altre 5 gare delle 10 in calendario (peraltro appena modificato con Singapore che prende il posto di Suzuka) ma del resto ormai è difficile porsi altri obiettivi: il campionato è già in tasca, ha più del doppio dei punti rispetto alla prima inseguitrice, sarà per lei il terzo titolo su tre assegnati nelle W Series, campionato femminile nato nel 2019 (con un anno di stop nel 2020 causa pandemia).