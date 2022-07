L'Alfa Romeo resterà in Formula 1 anche nel 2023. Lo ha confermato il Ceo del marchio italiano del gruppo Stellantis, Jean-Philippe Imparato, incontrando la stampa: "Abbiamo firmato il rinnovo con Sauber. F1 è una scuola di eccellenza ed è legata al Dna di Alfa. In futuro potremo decidere di lasciare, ma non è il tema di quest'anno". Tutto il weekend di Budapest live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Imparato: "F1 è scuola di eccellenza nel Dna di Alfa"

"La Formula 1 è una scuola di eccellenza, è legata al Dna di Alfa Romeo. Ogni anno facciamo il punto a luglio per decidere se proseguire in questo impegno, se un giorno vedremo che non abbiamo più interesse o non abbiamo un ritorno degli investimenti, valuteremo. In caso, sarà tutto fatto in maniera ordinata ma non è tema di quest'anno. Abbiamo rinnovato per il 2023".