Una bella e importante novità che ci deve rendere ancora più orgogliosi di Luca Furbatto, ingegnere italiano e capo progettista in Aston Martin. Il team britannico porta all'Hungaroring una soluzione che sfrutta una zona grigia del regolamento e per questo è destinata a fare scuola. E per spiegarvela, partiamo dal passato... Il weekend di Budapest live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV - ASTON MARTIN, LE ULTIME SUL MERCATO PILOTI: VIDEO