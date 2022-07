Sono passati poco più di mille giorni dall'ultima vittoria di Seb, con uno scatto ricordato e postato anche da Leclerc nel giorno in cui il tedesco ha annunciato il ritiro dalla F1 a fine stagione. Una notizia quasi a sorpresa nel tranquillo giovedì dell'Hungaroring. Emozioni fuori dalla pista, ma il weekend potrebbe riservarne altre. Il GP dell'Ungheria è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV Condividi

Mille giorni fa, poco più. E’ il tempo passato dall’ultima volta che Sebastian Vettel ha assaporato la soddisfazione di una vittoria. E’ una delle diapositive che il tedesco si porterà dentro per sempre, e che sicuramente hanno pesato nella scelta di dire addio alla Formula 1alla fine di questa stagione. Sono emozioni e momenti così a fare da carburante per questi piloti e al tedesco mancavano da fin troppo tempo. L’andamento lento delle dinamiche del paddock dell’Hungaroring a fine luglio è stato rotto da un suo annuncio social quasi a sorpresa. Una mossa totalmente inedita e controcorrente per un tradizionalista come lui che sui social ci è sbarcato solo per questo importante momento.

Dopo 16 stagioni, 53 vittorie ma soprattutto 4 mondiali Vettel dice addio a un mondo in cui è cresciuto ma in cui ora si sentiva anche un po’ costretto, non potendo più lottare per qualcosa di importante. E allora l’amore per moglie e figli lo hanno portato a fare questa scelta che per alcuni sembra prematura ma che in realtà è stata ben ponderata e condivisibile. La lista per chi lo sostituirà in Aston Martin è già lunga, da Alonso a Hulkenberg passando per Mick Schumacher, ma saranno chiacchiere che riempiranno le vuote settimane estive della pausa.