Lewis Hamilton ha chiuso con l'11° tempo le seconde libere del GP di Ungheria, con la Mercedes lontana parente di quella vista in Francia: "Su questa pista la nostra macchina non funziona. Sarà un weekend duro, ma daremo il massimo".

