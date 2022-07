La Red Bull ha mostrato difficoltà nella giornata di libere di Budapest e lo dimostra Perez, che ha chiuso dietro le sessioni. Ma la scuderia austriaca sa come reagire alle difficoltà e ha un Verstappen che sa gestire i momenti chiave: i conti si faranno alla bandiera a scacchi. Tutto il weekend di Budapest live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE LIBERE