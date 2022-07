Si torna in pista per il tredicesimo appuntamento della stagione. Si corre all'Hungaroring e tutto il weekend sarà in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. Oggi le prove libere dalle 14

Il Mondiale di Formula 1 subito in pista dopo la Francia e in questo nel weekend si fa tappa all'Hungaroring di Budapest per il GP d'Ungheria:è il tredicesimo appuntamento della stagione. La gara sarà in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW domenica 3 luglio, dalle 15. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e gli interventi di Roberto Chinchero. Da non perdere anche l'appuntamento con la W Series!