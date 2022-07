La Ferrari ha dimostrato di poter volare a Budapest, su un tracciato in cui la F1-75 pennella le curve con una velocità impressionante, sia sul giro singolo che nel passo gara. Red Bull un po' in difficoltà, Mercedes dispersa: l'antagonista a sorpresa del venerdì è stato Norris su McLaren. Oggi caccia alla pole in diretta dalle ore 16. Tutto il weekend di Budapest live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Dalle parole ai fatti. Dopo aver fissato un’asticella molto alta per questa ultima gara prima della pausa estiva, la Ferrari ha dimostrato con tempi e risultati di volare. Sainz nelle prime prove, Leclerc nelle seconde. La F1-75 pennella alla grande le curve quasi senza fiato dell’Hungaroring con una velocità impressionante, sia in simulazione qualifica che gara. Là invece dove la Red Bull è sembrata davvero in crisi. L’ultimo venerdì prima delle vacanze non è stato per nulla scontato tra conferme ma anche protagonisti inaspettati. Con motori non ancora del tutto spremuti, è una Ferrari che ha già fatto vedere quanto qui carico e trazione siano preziosissimi e come grazie alle sue doti la Rossa guidata sia da Leclerc che da Sainz si stia esaltando.

A sorpresa il vero antagonista Ferrari per ora non è stato Verstappen ma Lando Norris, che si è infilato a panino tra i due ferraristi portando la sua McLaren a soli due decimi da Leclerc. Sintomo del fatto che le novità portate in Francia dal team britannico stiano funzionando è anche il quinto tempo di Ricciardo.

La Red Bull nella sessione pomeridiana si è invece un po’ persa. Solo quarta a quasi tre decimi da Leclerc con il campione del mondo, ancora più indietro Perez nono a un secondo. Ma al di là del giro singolo è anche nelle simulazioni del passo gara che la RB18 non ha retto il confronto con la Ferrari, costantemente più veloce di tre, quattro decimi al giro.

Dispersa anche la Mercedes si sono fatti valere Alonso sesto e Vettel settimo con una macchina rinvigorita dalla novità che ha già fatto tanto discutere all’ala posteriore. Ma altre sorprese sono dietro l’angolo, perché la pioggia prevista sarà tanta e sicuramente si divertirà a metterci lo zampino.