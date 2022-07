Una sessione caratterizzata dalla pioggia e una sorpresa finale in Ungheria: il miglior crono è di Latifi in 1:41.480. La Williams non chiudeva al comando le libere dal 2017. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Incredibile terza sessione di prove libere in Ungheria. Lo è stata per il maltempo, con la pioggia a complicare la preparazione di piloti e team verso le qualifiche (il via alle ore 16, diretta Sky), ma anche per il suo epilogo. Il miglior tempo, infatti è stato centrato dalla Williams di Nicholas Latifi in 1:41:480 stampato nel finale. Per il pilota canadese un sabato assolutamente indimenticabile, per il team britannico un lungo digiuno che s'interrompe. L'ultima volta della Williams con un miglior tempo nelle libere, infatti, risale a Monza 2017. Fu Felipe Massa a conquistare il primo posto nelle FP3.