George Russell riporta la Mercedes in pole position dopo un digiuno di tredici gare e conquista la prima pole della carriera: "E' una sensazione incredibile. Venivamo dal peggior venerdì della stagione. Non so se siamo tornati, dobbiamo analizzare questo tempo. In gara dovremo attaccare la Ferrari".

"Provo davvero una sensazione incredibile. Quello di ieri è stato probabilmente il peggiore venerdì della stagione. Tutti ieri sera hanno lavorato tantissimo, non sapevamo neanche che direzione prendere. Poi alla fine ho visto che il tempo continuava a migliorare, ho tagliato il traguardo e guardato lo schermo e ho visto che ero primo. La sensazione è stata incredibile. Mercedes tornata? Non lo so. Dobbiamo esaminare tutto e capire da dove abbiamo tirato fuori questo tempo. Abbiamo qualche idea ma non so come siamo stati così’ forti in qualifica. In teoria eravamo meglio sul passo gara. La Ferrari è stata fortissima il venerdì e dovremo attaccare domani. Ma oggi è stata una giornata speciale".